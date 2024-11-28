6 عادات يومية قد تهدد صحتك وتعرضك للفشل الكلوي.. احذرها

الكلى هي عضو حيوي يقوم بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، لذا فإن الحفاظ على صحتها أمر ضروري، خاصة وأنّ هناك بعض العادات الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى والفشل الكلوي، وفقًا لموقع "WebMD".

تناول الكثير من البروتين

البروتين ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ولكن الإفراط في تناوله قد يرهق الكلى ويزيد خطر الإصابة بالفشل الكلوى.

الإكثار من استهلاك الملح

الملح يزيد من ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى، كما أنه يسهم تكوين حصوات الكلى، والفشل الكلوى.

الإفراط في ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، ولكن الإفراط فيها يؤدي إلى تلف العضلات وإطلاق مواد سامة في الدم، ما يزيد من الضغط على الكلى.

التدخين

التدخين يضر بكل أعضاء الجسم، فهو يقلل من تدفق الدم إلى الكلى ويسبب تلفاً في الأوعية الدموية.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية

الإفراط في شرب المشروبات الغازية، سواء كانت محلاة بالسكر أو خالية منه، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بتلف الكلى، وذلك بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم والفوسفات، والتي قد تضر بالكلى.

تناول مسكنات الألم بكثرة

استخدام مسكنات الألم بشكل متكرر وبجرعات عالية، يزيد خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

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