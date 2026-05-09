كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة آخر تطورات حالة والده الصحية الذي يتواجد حاليا داخل أحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

أحمد أبو زهرة: "والدي لا زال على جهاز التنفس الصناعي"

وقال أحمد أبو زهرة في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا زال والدي وضعه الصحي كما هو ومازال على جهاز التنفس الصناعي".

وكانت مي أبو زهرة ابنة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة كشفت خلال إحدى حلقات بودكاست افتح قلبك الذي تقدم حلقاته على قناتها بموقع يوتيوب، تطورات الحالة الصحية الخاصة بوالدها.

وقالت مي في بداية الفيديو "والدي مختلف عن الصورة اللي بتشوفوها في التليفزيون، كان هادئ ومش بيوجهنا بشكل مباشر، دايما كان يسيبنا براحتنا ونختار اللي احنا عايزينه، مش هقدر أنكر إن اختياراتنا ماكانتش أحسن حاجة، لكن كلها أقدار".

وتابعت: "بابا بيضحك ويهزر لكن كان عصبي جدا، بس أنا عرفت أحتويه من وأنا صغيرة وأهزر معاه، وكان دايما يقولي أنا بحبك اكتر من إخواتك، بابا حبيب قلبي بعرف أخرجه من المود بتاعه، وأبعد في وقت عصبيته وعندما يهدأ، ويشعر بخطأه يصالحنا ويطبطب علينا لدرجة أنه يعتذر".

واستكملت: "بدعيله إن ربنا يكرمه ويخفف عنه، هو يوم يبقى كويس ويفوق ويكلمنا أقوله أيوة يا حبيبي، يقولي أيوة يا روحي، ويوم يغيب عن الوعي تماما ومش بيبقى معانا في الدنيا دي، بدعيله يا رب يختار له الخير ويهون عليه ويخفف عليه".

وأضافت: "أكتر حاجة بتسعدني لما بقول اسمه والناس تقولي بنحبه ده شبه عمي أو بابايا، حب الناس ليه بسبب أعماله وبيتقال عليه ده ممثل محترم ومحدش سمع عنه في حياته كلها قصص وروايات، وكان بيحب والدتي الله يرحمها، وفي آخر أيامها كان بيراعيها ويحميها ويخلي باله من أكلها ويعمل كل ده بصدر رحب، كان مخلص ليها طول عمره، وبيقولها إنه بيحبها لآخر وقت في حياتها"

