ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام في الشتاء؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

حمص الشام بالليمون والشطة في الشتاء يشعرنا بالدفء، كما أن تناوله أثناء السير في الأجواء الباردة عادة اعتاد عليها الكثيرون.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ حمص الشام من المشروبات المفضلة لدي الكثيرين، ويمنح الشعور بالدفء لما يحتوي من فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجسم.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ حمص الشاي له فوائد عديدة منها ما يلي:

الشعور بالدفء

لأنه غني بمضادات الأكسدة والسعرات الحرارية، والتي يتم تحويلها إلى طاقة تدفيء الجسم.

تعزيز المناعة

الشطة والكمون وغيرها من التوابل المضافة تزيد من تدفق الدم وتحفيز الدورة الدموية، ما يشعرك بالدفء.

فيتامين سي

الليمون يعزز المناعة ويحمي مم نزلات البرد والإنفلونزا الشائعة في الشتاء.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الحمص تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

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