مع اقتراب موسم الحج وبدء استعدادات السفر إلى الأراضي المقدسة، يؤكد الأطباء أهمية الاهتمام بالتجهيزات الصحية إلى جانب الاستعداد الروحي، خاصة في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة والمشي لساعات طويلة، وهي عوامل قد تسبب إرهاقا أو مشكلات صحية مفاجئة خلال أداء المناسك.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور الراحل هاني الناظر مجموعة من النصائح المهمة للحجاج، داعيا إلى تجهيز حقيبة صغيرة ترافقهم طوال الرحلة، تحتوي على مستلزمات طبية أساسية تساعد في التعامل السريع مع المشكلات الصحية الطارئة.

وأوضح أن الحقيبة يجب أن تضم:

-كريما مضادا حيويا لاستخدامه مع الجروح البسيطة لمنع تلوثها.

-كريما مضادا للالتهابات والحروق لعلاج حروق الشمس أو أي التهابات جلدية مفاجئة.

-كريما مضادا للتسلخات، خاصة للاستخدام بين الفخذين أو أصابع القدم نتيجة الاحتكاك

والمشي الطويل.

-واقيا من الشمس بمعامل حماية +50 وخاليا من العطور، للحماية من أشعة الشمس القوية.

-صابونة جلسرين خالية من العطور للحفاظ على البشرة وتقليل التهيج.

كما شدد الناظر على أهمية استخدام شمسية اليد أثناء السير نهارا، لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس والوقاية من الإجهاد الحراري.

