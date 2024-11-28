لن تتخيل تأثيره.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الموز على الريق

كتبت- أسماء مرسي:

يشتهر الموز بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، ولكن، هل تساءلت يومًا عن تأثير هذه الفاكهة الشائعة على صحة قلبك؟

كيف يؤثر تناول الموز على الريق على قلبك؟

بالرغم من الفوائد العديدة للموز، إلا أن تناوله بكميات كبيرة أو على معدة فارغة يسبب بعض المشكلات الصحية، خاصة بالنسبة لمرضى القلب، يرجع ذلك إلى محتواه العالي من المغنيسيوم، والذي يؤدي إلى اختلال التوازن بين المغنيسيوم والكالسيوم في الدم عند تناوله على معدة فارغة، هذا الخلل يسبب اضطرابات في ضربات القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع "thehealth".

أضرار أخرى لتناول الموز على الريق

يحتوي الموز على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم عند تناوله على معدة فارغة، خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

اضطراب في الجهاز الهضمي

الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف التي قد تبطئ عملية الهضم وتؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، بالإضافة إلى، زيادة حموضة المعدة.

انخفاض امتصاص الحديد

بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والذي قد يتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم، لذلك، ينصح الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بتجنب استهلاكه على معدة فارغة.

زيادة الوزن

بالرغم من فوائده الغذائية، إلا أن الموز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك، فإن تناوله على الريق يُسهم في زيادة الوزن.

اقرأ أيضا:

يتناولها كثيرون.. احذر 3 أنواع مشروبات تدمر الكبد

علامة تظهر في الإبط تكشف الإصابة بالسرطان.. احذر

20 صورة لأغرب أسماك في العالم.. لن تتوقع شكلها

بيع أملاك وخسارة أموال.. أبراج لديها تهديدات في أول 3 شهور من العام الجديد

بعد دفنه بـ5 أيام.. رجل يعود لعائلته بطريقة صادمة