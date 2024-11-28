متى تكون رائحة الجسم الكريهة علامة على هذه الأمراض؟

رائحة الجسم الكريهة قد تكون مؤشراً على بعض الحالات الصحية، ولكنها ليست دائماً علامة على مرض خطير، عادةً ما تكون نتيجة لتفاعل البكتيريا مع العرق أو بسبب بعض الأطعمة التي نتناولها.

وبحسب ما ورد عبر موقع هيلث لاين، هناك بعض الحالات الصحية التي قد تترافق مع رائحة جسم غير عادية، ومنها:

أمراض الكلى

قد تسبب رائحة تشبه الأمونيا بسبب تراكم السموم في الجسم.

مرض السكري

خاصةً في الحالات غير المنضبطة، حيث قد تؤدي إلى تراكم مادة الكيتونات في الجسم مما يسبب رائحة فواكه.

أمراض الكبد

قد تسبب رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد.

اضطرابات الغدد الصماء

مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.

بعض أنواع السرطان

في المراحل المتقدمة.

عدوى بكتيرية

مثل عدوى المسالك البولية أو الجلد.

سوء التغذية

خاصة نقص الفيتامينات والمعادن.

بعض الأدوية

مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب.

أسباب أخرى لرائحة الجسم الكريهة

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية

عدم الاستحمام بانتظام أو عدم تغيير الملابس الداخلية.

نوعية الطعام

بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل والكاري يمكن أن تسبب رائحة الجسم.

التعرق الزائد

خاصة في المناطق التي تحتوي على غدد عرقية.

العدوى الفطرية

مثل قدم الرياضي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت رائحة جسمك الكريهة مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

فقدان الوزن غير المبرر

التعب والإرهاق

الحمى

آلام المفاصل

تغير لون البول أو البراز

فمن المهم استشارة الطبيب لتشخيص السبب ومعالجته.

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