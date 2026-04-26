تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران

كتب : مصطفى الشاعر

12:35 م 26/04/2026 تعديل في 12:43 م

إيران وأمريكا

دخلت أنقرة على خط الاتصالات المكثفة بشأن "الملف الإيراني"، حيث بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع وسطاء أمريكيين آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن الاتصال الهاتفي شهد تبادلا معمّقا لوجهات النظر حول المسارات الممكنة لكسر الجمود الحالي في العملية التفاوضية.

خلفية الصراع والهدنة

تأتي هذه التحركات في ظل وضع إقليمي معقد، بدأ باندلاع المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي، وما تلاها من هجمات متبادلة استهدفت مصالح أمريكية في المنطقة.

ولم تتوقف العمليات القتالية إلا في 8 أبريل الجاري، حين أعلن الطرفان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، أملا في التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب.

رهان على "المقترح الإيراني"

رغم استضافة باكستان لجولة محادثات في 11 أبريل، إلا أنها لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إعلان تمديد الهدنة استجابة لطلب إسلام آباد.

ورهن ترامبمدة التمديد بتقديم طهران لمقترحها الجديد، دون تحديد سقف زمني، وهو ما يُفسر تكثيف الاتصالات الدولية، ومنها "التحرك التركي" الأخير، لضمان عدم انهيار حالة التهدئة الهشة.

