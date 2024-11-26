كوري يتعمد زيادة وزنه لسبب غريب.. ماذا حدث له؟

كتب - سيد متولي

عوقب شاب يبلغ من العمر 26 عاما، بالسجن بعد أن تجنب الخدمة العسكرية الإلزامية عن طريق زيادة وزنه عمدا.

وبحسب صحيفة "كوريا هيرالد"، قرر الشاب مضاعفة كمية طعامه اليومية، واستهلك كميات كبيرة من الماء قبل خضوعه للفحص الطبي لاختيار المجندين، بهدف الحصول على تصنيف بدني يمنحه الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وتأهل الشاب في البداية لدور قتالي بعد فحصه الطبي في أكتوبر 2017، إلا أنه عمد في يونيو 2023 إلى اتباع نظام غذائي مكثف لزيادة وزنه ليصل إلى 102.3 كجم، ما أدى إلى تصنيفه كـ"مصاب بالسمنة" وتعيينه في دور غير قتالي في إحدى الوكالات الحكومية.

وبحسب القوانين الكورية الجنوبية، فإن جميع الرجال الأصحاء بين 18 و28 عاماً مطالبون بالخدمة العسكرية لمدة 18 شهرًا، ويُعاقب من يتجنب هذه الخدمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

واعترف المتهم بخطأه وتعهد بأداء واجبه العسكري، كما تم الحكم على صديقه الذي ساعده في خطة زيادة الوزن بالسجن لمدة ستة أشهر مع تعليق التنفيذ.

وقررت محكمة دونجبو الشرقية في سيؤول، سجنه لمدة عام مع تعليق التنفيذ لمدة عامين بموجب قانون الخدمة العسكرية.