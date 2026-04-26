كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بسرقة دراجته الهوائية من أمام منزله بمحافظة الشرقية.

تفاصيل البلاغ

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، وبسؤاله قرر اكتشافه سرقة دراجته بتاريخ 11 من الشهر الجاري.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعُثر بحوزته على الدراجة المستولى عليها.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، كما اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب. كما أرشد عن قيامه ببيع المسروقات لأحد الأشخاص، وتم ضبطه، وضبط جميع المسروقات بإرشادهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

