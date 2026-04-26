سرقة تنتهي بكشف 6 جرائم.. تفاصيل ضبط "عصابة الدراجة" في الشرقية

كتب : علاء عمران

01:48 م 26/04/2026 تعديل في 02:01 م

ضبط عصابة الدراجة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بسرقة دراجته الهوائية من أمام منزله بمحافظة الشرقية.

تفاصيل البلاغ

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، وبسؤاله قرر اكتشافه سرقة دراجته بتاريخ 11 من الشهر الجاري.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعُثر بحوزته على الدراجة المستولى عليها.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، كما اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب. كما أرشد عن قيامه ببيع المسروقات لأحد الأشخاص، وتم ضبطه، وضبط جميع المسروقات بإرشادهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية وزارة الداخلية عصابة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
نصائح طبية

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
الرئيس السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
أخبار مصر

الرئيس السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
حوادث وقضايا

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟