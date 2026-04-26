غالبا ما نصنف الأطعمة بناء على فوائدها الصحية، إلا أن هذا التصنيف قد يكون غير دقيق.

بعض الأطعمة التي تعد صحية قد تحتوي على عيوب خفية، بينما توفر أكلات أخرى مصنفة على أنها غير صحية قيمة غذائية حقيقية، وفقا لـ "نيويورك بوست".

كشفت أخصائية التغذية كايسي مورو أن هناك 5 أطعمة تصنف عادة على أنها "غير صحية" تقدم في الواقع فوائد صحية خفية، مشيرة إلى أن تصنيف الأطعمة فقط كـجيدة أو سيئة يعد تبسيط مفرط يفتقر إلى الدقة.

كيف يمكن أن تكون البطاطا مفيدة للصحة رغم محتواها العالي من الكربوهيدرات؟

اكتسبت البطاطا سمعة سيئة بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات وارتفاع مؤشرها الجلايسيمي، إضافة إلى طرق تحضيرها الشائعة مثل القلي أو تغطيتها بالزبدة والجبن.

لكن في الواقع، تحتوي البطاطا على بوتاسيوم أكثر من الموز، إلى جانب فيتامين C والألياف، خاصة عند تناول قشرتها. كما أنها خالية طبيعيًا من الدهون ومشبعة جدًا، مما يساعد على التحكم بالشهية عند خبزها أو تحميصها بدلًا من قليها.

هل يمكن للمكرونة أن تكون صحية ضمن الحمية إذا اختيرت من الحبوب الكاملة؟

لطالما اعتبرت المكرونة العدو الأول للحمية بسبب احتوائها على كربوهيدرات مكررة وارتفاع سعراتها الحرارية.

لكن المكرونة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي إذا تم اختيار أنواع الحبوب الكاملة، التي توفر الألياف وفيتامينات B والطاقة المستدامة، كونها كربوهيدرات معقدة تغذي الدماغ والعضلات. وعند دمجها مع البروتين والخضروات، تتحول إلى وجبة متكاملة ومشبعة بدلًا من أن تكون عائقًا للحمية.

هل الجبن مفيد للصحة رغم محتواه من الدهون والصوديوم؟

ينتقد كثيرون الجبن لاحتوائه على نسب عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما قد يرفع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار،ومع ذلك، يعد الجبن مصدرا مركزا للكالسيوم والبروتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والحفاظ على العضلات.

كما يحتوي على فيتامين B12، وفي بعض الأنواع على بروبيوتيك يدعم صحة الأمعاء. والحيلة تكمن ببساطة في الانتباه لأحجام الحصص وتجنب الإفراط في تناوله.

هل الفشار وجبة خفيفة صحية؟



الفشار يعد نسخة غير صحية من هذه الوجبة الخفيفة، ومع ذلك، الفشار في أصله عبارة عن حبة كاملة، ما يعني أنه يوفر ألياف طبيعية تدعم الهضم وتساعد على الشعور بالشبع.

ويصبح الفشار المنفوخ بالهواء منخفض السعرات وغنيًا بالعناصر الغذائية إذا تم التقليل من إضافة الزبدة والملح أو الطبقة السكرية، مما يجعله وجبة خفيفة صحية واقتصادية في الوقت نفسه.

كيف تختلف فوائد الشوكولاتة الداكنة عن شوكولاتة الحليب؟

ليست كل أنواع الشوكولاتة متساوية، فشوكولاتة الحليب غنية بالسكر والدهون وأقل قيمة غذائية لأنها تحتوي على كاكاو أقل.

أما الشوكولاتة الداكنة، خاصة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، فهي مليئة بمضادات الأكسدة المعروفة بالفلافونويدات، التي تدعم صحة القلب وتحسن تدفق الدم.

كما أنها تشبع الرغبة في الحلويات بسكر أقل مقارنة بشوكولاتة الحليب، ما يجعل استهلاكها بكميات صغيرة خيارًا أذكى يمنح المتعة دون الشعور بالذنب.

