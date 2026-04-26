ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 9 طلاب بعد تحطيم رصيف وإلقاء حجارة على محل مغلق بمنطقة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الصبية بتحطيم الحجارة الخاصة بأحد الأرصفة وإلقائها على أحد المحلات المغلقة، ثم الفرار باستخدام دراجة كهربائية "سكوتر" بمحافظة شمال سيناء.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 9 طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وعُثر بحوزتهم على الدراجة الكهربائية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها بقصد اللهو. وتم التحفظ على الدراجة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

