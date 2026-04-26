وثّقت لقطات مصوّرة لحظات الفوضى التي أعقبت حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، والذي استدعى إجلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل عاجل من موقع الحدث.

وبحسب ما أظهرته المشاهد المتداولة، فقد تحوّلت أجواء القاعة في فندق واشنطن هيلتون من حالة احتفالية إلى حالة من الذعر خلال ثوانٍ، عقب سماع دوي إطلاق نار في بهو الفندق، وتُظهر اللقطات اندفاع الحضور نحو الاحتماء، حيث لجأ العديد منهم إلى أسفل الطاولات، فيما سادت حالة من الارتباك في أرجاء المكان.

تدخل أمني سريع لإجلاء القيادة

كما وثّقت مقاطع أخرى لحظة تدخل عناصر الخدمة السرية، الذين هرعوا إلى المنصة وأحاطوا بالرئيس قبل أن يقتادوه بسرعة إلى خارج القاعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وشملت عمليات الإجلاء أيضًا نائب الرئيس جيه دي فانس وعددًا من كبار المسؤولين الذين تم إخراجهم على عجل.

وفي سياق متصل، أظهرت مشاهد من داخل الفندق لحظة المواجهة مع المشتبه به، الذي تمكن من اختراق نقطة تفتيش أمنية قبل أن يتجه نحو قاعة الاحتفال، ما أدى إلى احتكاك مباشر مع عناصر الأمن انتهى بالسيطرة عليه وتوقيفه.

Veja momento em que agentes do Serviço Secreto dos EUA tentam parar o atirador pic.twitter.com/fBSi7ijdUj — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) April 26, 2026

وأكدت السلطات الأمريكية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن الرئيس لم يُصب بأي أذى، وتم تأمينه في موقع آمن فور وقوع الحادث، فيما أشارت إلى أن المشتبه به تصرف بشكل فردي، دون إعلان رسمي حتى الآن عن دوافع الهجوم.

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن المشتبه به يُدعى كول توماس ألين (31 عامًا)، ويقيم في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى أنه يحمل خلفية أكاديمية في مجالي الهندسة وعلوم الكمبيوتر، وعمل في التدريس وتطوير الألعاب الإلكترونية.

وتبقى هذه الواقعة، التي وثّقتها عدسات الحضور، محط تساؤلات واسعة حول ملابساتها والدوافع الكامنة خلفها، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف كافة التفاصيل، وفي هذا السياق نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن مصادر أمنية، أن المشتبه به اعترف عقب اعتقاله بأنه "كان ينوي استهداف مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب".