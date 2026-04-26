أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 27 أبريل حتى الجمعة 1 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المتقلبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق في بداية الأسبوع.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود فيه مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة خلال ساعات الليل، مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.

أمطار ورياح في بداية الأسبوع

أضافت "الأرصاد" أن يوم الإثنين 27 أبريل يشهد نشاطًا للرياح على كافة الأنحاء، يصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت "الهيئة" إلى استمرار نشاط الرياح بداية من الثلاثاء 28 أبريل وحتى الجمعة 1 مايو، ولكن على مناطق من جنوب سيناء وعلى فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على باقي الأنحاء.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة، في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال فصل الربيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تقلبات جوية متوقعة.

اقرأ أيضًا:

