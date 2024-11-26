العروسان نقلا الضيوف بطائرة خاصة.. أغلى حفلات الزفاف في العالم



كتبت- أسماء العمدة:

حفل الزفاف هو الحدث الذي يحلم به الكثيرون، وقد يتحول في بعض الأحيان إلى حفلات أسطورية تتجاوز التوقعات، فبينما يفضل البعض حفلات بسيطة، يسعى آخرون إلى إقامة حفلات تبقى في الذاكرة لسنوات طويلة.

ووفقًا لموقع "Times of India"، نستعرض أغلى حفلات الزفاف في التاريخ.

زفاف مادلين بروكواي وجاكوب لاجرون في عام 2023، يعد زفاف مادلين بروكواي وجاكوب لاجرون مثالًا صارخًا على الفخامة المطلقة، فقد أقيم الحفل في قصر فرساي بباريس، وتم استئجار طائرات خاصة لنقل الضيوف، وتجاوزت تكاليفه 59 مليون دولار، ما جعله يستحق لقب "زفاف القرن".

زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا لا يزال زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا رمزًا للأناقة الملكية والبساطة النسبية مقارنة بزفاف بروكواي، ورغم تكلفته الباهظة آنذاك والتي بلغت 48 مليون دولار، إلا أن التركيز كان على الطابع التقليدي والملكي للحفل. وما زال فستان الأميرة ديانا الأنيق، الذي صمم خصيصًا لها، حديث الناس حتى اليوم.

ومن أغلي حفلات الزفاف إيشا أمباني وأناند بيرامال

ففي حفل استمر عدة أيام، تم عمل مراسم حفل ضخم، وتم تزيينه بأفخم الديكورات، حضر الحفل نخبة من نجوم بوليوود وكبار رجال الأعمال، وتم تقديم مآدب فاخرة، وعروض موسيقية مبهرة في دولة الهند.

نجم كرة القدم السابق واين روني





أما واين روني، نجم كرة القدم الشهير، فقد اختار إيطاليا لتكون مكانًا لحفل زفافه، واستأجر فندقًا فاخرًا، ودعا 64 من أصدقاءه وأقاربه، ونقلتهم جميعًا في طائرات خاصة، ولا يمكننا أن ننسى العرض المذهل لفرقة Westlife الذي أضفى على الحفل لمسة من السحر.











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