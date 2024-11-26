حتى لو كنت شابا.. 4 أعراض لـ السرطان تستدعي زيارة الطبيب

كتب – سيد متولي

يحذر العلماء من أربعة أعراض رئيسية لمرض مميت مع ارتفاع حالات الإصابة بين الشباب، ووفقًا للخبراء، يجب عليك زيارة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات - حتى لو كنت شابًا وتبدو بصحة جيدة.

وتمكن باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية من تحديد أهم أعراض سرطان الأمعاء - المعروف أيضًا بسرطان القولون والمستقيم - التي يجب الانتباه إليها، حيث يمكن أن يظهر بعضها قبل عامين من التشخيص، بحسب express.

وزعم الباحثون أن وجود واحد فقط من الأعراض المذكورة يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، في حين أن وجود ثلاثة أعراض أو أكثر قد يضاعف احتمالية الإصابة بنحو 6.5 مرة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" ، درس فريق من كلية الطب بجامعة واشنطن في ولاية ميسوري بيانات أكثر من 5 آلاف مريض مصاب بسرطان الأمعاء المبكر.

ووجد الباحثون أن أربع علامات رئيسية تظهر عادة قبل التشخيص بثلاثة أشهر إلى عامين، وهي:

ألم البطن

نزيف المستقيم

الإسهال

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

وقال الأطباء إن كل واحدة منها تشير إلى زيادة المخاطر لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الخبراء تحذيراً للشباب من أن سرطان الأمعاء "ليس مجرد مرض يصيب كبار السن".

وأوضح الباحث والأستاذ المساعد، يين كاو: "سرطان القولون والمستقيم ليس مجرد مرض يصيب كبار السن؛ نريد أن يكون الشباب على دراية بهذه العلامات والأعراض المحتملة الخطيرة - خاصة وأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يعتبرون منخفضي الخطورة، وهم لا يتلقون فحصًا روتينيًا لسرطان القولون والمستقيم، ومن المهم أيضًا نشر الوعي بين أطباء الرعاية الأولية وأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الطوارئ".

وتابع: "حتى الآن، يتم اكتشاف العديد من سرطانات القولون والمستقيم المبكرة في غرف الطوارئ، وغالبًا ما يكون هناك تأخير كبير في التشخيص مع هذا السرطان."

وقال الدكتور كاو، إن ظهور عَرَضين على وجه الخصوص - النزيف المستقيمي وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهي حالة دموية تسبب التعب وشحوب الجلد - يعني أنه يتعين على المرضى استشارة طبيبهم على الفور وطلب إجراء تنظير داخلي.

وبحسب العلماء فإن الأشخاص الذين ولدوا في عام 1990 يواجهون خطرا مضاعفا للإصابة بسرطان القولون وخطرا أعلى بأربع مرات للإصابة بسرطان المستقيم مقارنة بالذين ولدوا في عام 1950.

وأضاف كاو: "نظرًا لأن غالبية حالات سرطان القولون والمستقيم المبكرة تم تشخيصها وسيستمر تشخيصها بعد ظهور الأعراض، فمن الأهمية التعرف على هذه العلامات والأعراض التحذيرية على الفور وإجراء التشخيص في أقرب وقت ممكن".

"ومن خلال القيام بذلك، يمكننا تشخيص المرض في وقت مبكر، ما قد يقلل من الحاجة إلى علاج أكثر قوة ويحسن نوعية حياة المرضى ومعدلات البقاء على قيد الحياة."

أعراض سرطان الأمعاء:

تغيرات في برازك، مثل أن يصبح البراز أكثر ليونة، أو الإسهال أو الإمساك، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لك

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك

وجود دم في البراز، والذي قد يبدو أحمر أو أسود

نزيف من مؤخرتك

غالبًا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت للتو إلى المرحاض

ألم في البطن

كتلة في بطنك

الانتفاخ

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد بدون سبب

فقر الدم، الذي قد يجعلك تشعر بالتعب الشديد وضيق التنفس والصداع.

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