كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوليدج كورك في إيرلندا عن تأثير المشروبات اليومية الشائعة على صحة الإنسان ووظائف الجسم، ومن أبرزها القهوة التي تعد من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم.

كيف قسم المشاركون في الدراسة لتقييم تأثير القهوة على الجسم والدماغ؟

شملت الدراسة 62 شخصا بالغا يتمتعون بصحة جيدة، بهدف تحليل تأثير القهوة على الجسم والدماغ. وتكوّنت العينة من 31 شخصًا يتناولون القهوة بانتظام، و31 شخصا لا يشربونها.

ما الفحوصات والاختبارات التي أجريت على المشاركين في الدراسة؟

خضع جميع المشاركين لفحوصات شملت عينات من الدم والبول والبراز، كما أجابوا عن استبيانات تتعلق بالمزاج والسلوك، وأجروا اختبارات لقياس الذاكرة والقدرات الإدراكية.

كيف تم تصميم تجربة الدراسة لمقارنة تأثير القهوة المحتوية على الكافيين والمنزوعة منه؟

بعد ذلك، طلب من الأشخاص الذين يشربون القهوة التوقف التام عن تناولها لمدة أسبوعين، ثم جرى توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين لمدة 21 يوم إضافية؛ مجموعة تناولت القهوة المحتوية على الكافيين، وأخرى تناولت القهوة منزوعة الكافيين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كيف يؤثر الامتناع عن القهوة على السلوك الاندفاعي والاستجابة العاطفية؟

وبعد مقارنة النتائج بين مرحلتي التوقف عن القهوة والعودة إلى تناولها، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام كانوا في البداية أكثر ميلًا للسلوك الاندفاعي والاستجابة العاطفية مقارنة بغير الشاربين، إلا أن هذه المؤشرات انخفضت خلال فترة الامتناع عن القهوة التي استمرت أسبوعين.

كيف يختلف تأثير القهوة المحتوية على الكافيين عن القهوة منزوعة الكافيين على الصحة النفسية؟

عند الامتناع عن شرب القهوة، أبلغ المشاركون الذين تناولوا القهوة المحتوية على الكافيين عن انخفاض في مستويات القلق والضيق النفسي، بينما شهدت مجموعة القهوة منزوعة الكافيين تحسنًا في جودة النوم والنشاط البدني وأداء الذاكرة.

هل يقتصر تأثير القهوة على الكافيين فقط أم تمتد لتشمل مركبات أخرى؟

تشير هذه النتائج إلى أن تأثير القهوة لا يقتصر على الكافيين وحده، بل قد يشمل أيضًا مركبات نباتية أخرى تؤثر في وظائف الجسم.

ما هي المركبات النباتية في القهوة التي تعمل كمضادات أكسدة؟

تعرف هذه المركبات، مثل الأحماض الفينولية، بأنها مضادات أكسدة موجودة في العديد من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات.

كيف تؤثر القهوة على ميكروبيوم الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي والدماغ؟

كما كشفت الدراسة عن تغيّرات في ميكروبيوم الأمعاء لدى شاربي القهوة، وهو مجتمع البكتيريا والكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي، الذي يُعتقد أنه يلعب دورًا مهمًا في الهضم والمناعة والمزاج وصحة الدماغ.

كيف تتأثر ميكروبات الأمعاء بالتوقف عن القهوة وإعادتها إلى النظام الغذائي؟

لاحظ الباحثون أن بعض هذه التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء بدأت تعود تدريجيًا إلى مستويات أقرب للمستويات لدى غير شاربي القهوة بعد التوقف عن تناولها، ثم تغيّرت مرة أخرى عند إعادة إدخال القهوة إلى النظام الغذائي.

كيف تؤثر القهوة المنتظمة على مؤشرات الالتهاب في الجسم؟

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أظهروا مؤشرات أقل للالتهاب في الجسم، مثل انخفاض مستوى بروتين C التفاعلي (CRP)، وهو أحد المؤشرات الشائعة للالتهاب، وارتفاع مستوى إنترلوكين-10 المضاد للالتهاب.

