هناك بعض الأطعمة المحددة التي ينصح بتناولها للمساعدة في تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض والتي تسبب لدى بعض النساء أعراض جسدية ونفسية مزعجة.

وكشف موقع "mail"، أطعمة تخفف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

كيف يساعد الموز في تخفيف أعراض ما قبل الحيض؟

يعد الموز خيارا جيدا بديلا عن الحلويات للمساعدة في تحسين المزاج خلال فترة ما قبل الحيض، إذ يحتوي على سكريات سريعة الامتصاص لا تسبب زيادة مفرطة في الوزن، إضافة إلى فيتامين B6 الضروري لصحة الجهاز العصبي، والبوتاسيوم الذي يسهم في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم.

كيف تسهم الشوكولاتة الداكنة في تخفيف أعراض ما قبل الحيض؟

تعد الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو من الخيارات المفيدة خلال فترة ما قبل الحيض، إذ تساهم في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

يحتوي الكاكاو على المغنيسيوم، الذي يؤدي دورا مهما في دعم الجهاز العصبي واسترخاء العضلات، كما يفضل تناولها بعد الوجبة الرئيسية أو ضمن وجبة خفيفة للتحكم في الكمية.

كيف تساعد عصيدة الشوفان في تنظيم الطاقة والمزاج خلال فترة الحيض؟

تعد عصيدة الشوفان من أفضل خيارات وجبة الإفطار خلال فترة ما قبل الحيض، لاحتوائها على كربوهيدرات معقدة وألياف غذائية تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتحدّ من التقلبات الحادة في مستوى سكر الدم. ويمكن تحضيرها بطرق متنوعة، مثل إضافتها إلى التوت أو المكسرات أو التفاح، أو إعداد الشوفان المنقوع طوال الليل مع القرفة، وإضافة بذور الشيا أو الزبادي الطبيعي.

كيف تسهم المكسرات في تقليل الجوع خلال فترة ما قبل الحيض؟

تعد المكسرات من الأغذية المشبعة حتى عند تناول كميات صغيرة، إذ تساعد على الحد من الشعور بالجوع المفاجئ.

كما يحتوي كل من اللوز والكاجو والجوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس على المغنيسيوم والدهون الصحية والبروتين، مما يدعم صحة الجهاز العصبي ويُطيل الإحساس بالشبع.

كيف تساعد الأسماك الدهنية مثل السلمون في تحسين المزاج خلال فترة ما قبل الحيض؟

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون مصدرا غنيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساهم في دعم الجسم خلال فترة ما قبل الحيض، ولها تأثير إيجابي على المزاج. وفي حال شعرت المرأة بثقل في الجسم أو تعب أو انخفاض في الحالة المزاجية قبل الدورة الشهرية، فإن إدراج السمك في النظام الغذائي قد يُحدث فرقًا ملحوظًا في تخفيف هذه الأعراض.

كيف تسهم الخضروات الورقية في تحسين الهضم خلال فترة ما قبل الحيض؟

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبقدونس وغيرها على المغنيسيوم وحمض الفوليك والألياف، وهي عناصر تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والشعور بالوهن العام.

كما أنها غنية بالفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتساهم في تحسين المزاج.

اقرأ أيضا:

6 علامات لو ظهرت عليكِ.. احذري تكيسات المبايض

ما لا تعرفه المرأة.. هكذا يتغير عقلها بسبب دورة الحيض

8 مشروبات تعالج تأخر الدورة الشهرية.. احرصي على تناولها