بدأ مزارعو محافظة المنيا موسم حصاد القمح وسط حالة من الترقب والارتياح النسبي، رغم التحديات التي واجهت المحصول خلال الموسم الحالي، مع توقعات بوصول إنتاجية الفدان إلى نحو 22 أردبًا في بعض المناطق.

وشهدت أسعار التبن (قش القمح)، المستخدم كعلف للماشية، ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث تراوح سعر الطن بين 9 و10 آلاف جنيه، ما أثار قلق المربين والمزارعين.

التقلبات الجوية تضرب محصول القمح

وقال شعبان محمود، أحد مزارعي قرية ماقوسة بالمنيا، إن المحصول هذا العام تأثر نسبياً بالتقلبات الجوية التي شهدتها الفترة الأخيرة من الشتاء والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد عدة مرات، ما تسبب في تراجع الإنتاجية إلى 18 و20 أردبًا للفدان.

وأضاف شعبان أن ارتفاع سعر إيجار الفدان دفع بعض المزارعين إلى البحث عن محاصيل تنافسية ليستطيع تعويض نفقات الزراعة، مطالباً الحكومة بالإعلان عن سعر أردب القمح مسبقاً قبل بدء الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.

ارتفاع سعر طن التبن إلى 10 آلاف جنيه



وعن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر التبن والذي وصل 10 آلاف جنيه للطن، أشار شعبان إلى زيادة الطلب من قبل بعض الشركات العاملة في صناعة الورق، التي تعتمد على التبن كمادة خام، إلى جانب التراجع النسبي في كميات الإنتاج.



ولفت أحمد محمد، مزارع، إلى أن التوسع الكبير في زراعة الملوخية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لعائدها الاقتصادي المرتفع، حيث يتم حصادها بشكل دوري، ما يوفر دخلًا مستمرًا للمزارع مقارنة بمحصول القمح الموسمي، الذي يكبده مصروفات مرتفعة الثمن.

يذكر أن محافظة المنيا أعلنت عن زراعة 232 ألف فدان بمحصول القمح هذا العام، وتخصيص 42 موقعاً تخزينياً لاستقبال توريد المحصول بعد دريسه من المزارعين .