متى يتحول التهاب الحلق إلى مشكلة صحية تستدعي زيارة الطبيب؟

كتبت- نرمين ضيف الله

التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية يجعل حلقكَ يَشعر بالاحتقان والتشرخ، ويَرجع بنسبة ضئيلة إلى الْتهابات بكتيريا الحلق.

ويمكن أن تؤدي الحمى الروماتيزمية إلى آلام بالمفاصل والْتهابات بها، والإصابة بنوع معين من الطفح الجلدي، أو تلف بصمام القلب، وفق موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

والْتهاب الحلق شائع عند الأطفال، ولكنه يؤثر على كل الفئات العمرية. إذا كنتَ تعاني أو طفلكَ من علامات أو أعراض الْتهاب الحلق، فقُم بزيارة طبيبكَ لإجراء الاختبارات والعلاج السريع.

الأعراض

قد تشمل علامات وأعراض بكتيريا الحلق العنقودية ما يلي:

ألم الحلق الذي يأتي عادة بسرعة

البلع المؤلم

احمرار وتورم اللوزتين، يكون مصحوبًا في بعض الأحيان ببقع بيضاء أو خطوط قيح

بقع حمراء صغيرة على الجزء الخلفي من سقف الفم (الحنك الرخو أو قبة الحنك)

تورم العقد الليمفاوية الرقيقة في رقبتك

الحمى

الصداع

طفح جلدي

الغثيان أو القيء، خاصة عند الأطفال الصغار

آلام الجسم

متى تزور الطبيب

اتصِل بطبيبكَ إذا ظهرَت عليكَ، أو على طفلكَ أيٌّ من هذه العلامات أو الأعراض:

· التهاب الحلق المصحوب بتورُّم خفيف في العقد الليمفاوية

· التهاب الحلق الذي يمتد لفترة تزيد عن 48 ساعة

· حُمًّى

· التهاب الحلق المصحوب بطفح جلدي

· صعوبات في التنفس أو البلع

· إذا كان قد تم تشخيص التهاب الحلق، مع عدم التحسن رغم تناوُل مضادات حيوية لمدة 48 ساعة