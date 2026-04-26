حلم السفر يتحول لفخ.. سقوط 15 شركة وهمية نصبت على الشباب في البحيرة | صور

كتب : علاء عمران

01:37 م 26/04/2026 تعديل في 01:45 م
    المتهمين
    المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 15 شركة غير مرخصة بمحافظة البحيرة، لاتهامها بالنصب على راغبي العمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وإيهامهم بفرص عمل وهمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بمحافظة البحيرة، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

تفاصيل النشاط الإجرامي

وتبين أن المتهمين أوهموا الضحايا بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم 15 شخصًا. وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف، وأكلاشيهات، وإعلانات وكروت دعاية، ودفاتر بيانات راغبي السفر، وعدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وتبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العمالة بالخارج النصب والاحتيال وزارة الداخلية

اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
