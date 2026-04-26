أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن غالبية شركات السياحة انتهت من إبرام تعاقدات موسم العمرة الجديد، والذي يبدأ في المملكة العربية السعودية يوم 14 ذو الحجة المقبل الموافق 31 مايو 2026.

وأوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعاقدات شملت الاتفاق مع وكالات العمرة السعودية، إلى جانب التعاقد مع الفنادق التي سيقيم بها المعتمرون خلال الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف محمد عابد، أن شركات السياحة تنتظر عقب نهاية موسم الحج لهذا العام قيام وزارة السياحة والآثار بإصدار الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لعام 1448 هجريًا، حتى تبدأ في توثيق عقود وكالة العمرة والبدء في تسيير الرحلات.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء موسم العمرة الجديد مبكرًا مثل الموسم الماضي.

وتابع: من المتوقع أن تبدأ أسعار رحلات العمرة الاقتصادية، والتي تبلغ مدتها نحو 15 يومًا خلال الموسم الجديد، من أكثر من 38 ألف جنيه، وذلك الخمس نجوم تبدأ من 55 ألف جنيه، وفقًا لدراسات السوق الحالية، لافتًا إلى أن عدة عوامل ستؤثر في تحديد أسعار البرامج.

