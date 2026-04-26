غرفة السياحة: بدء الموسم الجديد للعمرة مبكرًا.. وهذه الأسعار المتوقعة

كتب : محمد أبو بكر

01:39 م 26/04/2026

أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن غالبية شركات السياحة انتهت من إبرام تعاقدات موسم العمرة الجديد، والذي يبدأ في المملكة العربية السعودية يوم 14 ذو الحجة المقبل الموافق 31 مايو 2026.

وأوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعاقدات شملت الاتفاق مع وكالات العمرة السعودية، إلى جانب التعاقد مع الفنادق التي سيقيم بها المعتمرون خلال الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف محمد عابد، أن شركات السياحة تنتظر عقب نهاية موسم الحج لهذا العام قيام وزارة السياحة والآثار بإصدار الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لعام 1448 هجريًا، حتى تبدأ في توثيق عقود وكالة العمرة والبدء في تسيير الرحلات.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء موسم العمرة الجديد مبكرًا مثل الموسم الماضي.

وتابع: من المتوقع أن تبدأ أسعار رحلات العمرة الاقتصادية، والتي تبلغ مدتها نحو 15 يومًا خلال الموسم الجديد، من أكثر من 38 ألف جنيه، وذلك الخمس نجوم تبدأ من 55 ألف جنيه، وفقًا لدراسات السوق الحالية، لافتًا إلى أن عدة عوامل ستؤثر في تحديد أسعار البرامج.

اقرأ أيضًا:
هل يجوز أداء العمرة عن شخص حي غير قادر؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد إيقافها بسبب الحج.. موعد إعادة إصدار السعودية تأشيرات العمرة

جمال سليمان لـ"مصراوي": شخصيتي في مسلسل الفرنساوي مركبة وغامضة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟