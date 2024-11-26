لماذا نرش الماء على الملابس عند كيها؟.. اكتشف السر وراء هذه العادة

كتبت- أسماء مرسي:

رش الماء على الملابس قبل كيها من العادات الشائعة لدى الكثيرين عند استخدام المكواة، ولكن هل تساءلت يومًا عن السبب وراء ذلك؟

وفقًا لموقع "ScienceABC"، إليك فوائد رش الماء على الملابس عند كيها:

ملابس ناعمة وخالية من التجاعيد

يؤدى رش القليل من الماء على الملابس قبل كيها دورا مهما في عملية الكي، حيث يساعد على الحصول على ملابس ناعمة وخالية من التجاعيد، فالألياف الطبيعية مثل القطن والصوف تمتص الماء بسهولة، وعند تعرضها للحرارة، يتبخر الماء ويؤدي إلى تليين الألياف وجعلها أكثر مرونة، ما يُسهل عملية إزالة التجاعيد ويجعل القماش أكثر استجابة للحرارة.

توزيع الحرارة

جزيئات الماء الصغيرة تدخل بين ألياف القماش، وبما أن الماء موصل جيد للحرارة، فإنه يعمل على امتصاص حرارة المكواة وتوزيعها بالتساوي على كامل مساحة القماش، وبالتالي، يتم تسوية الألياف وتنعيم التجاعيد بشكل فعال.

حماية الأقمشة الحساسة

الأقمشة الحساسة مثل الحرير والساتان تحتاج إلى عناية خاصة عند الكي، لذا رش القليل من الماء على هذه الأقمشة قبل الكي يعمل كحاجز يحميها من الحرارة المباشرة للمكواة، ويقلل من خطر تلف الألياف أو ظهور البقع.

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