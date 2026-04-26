أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال الجمهورية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح مثير للأتربة خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز النصائح للوقاية من العاصفة الترابية والتعامل مع آثارها بشكل آمن، وفقا لـ "health".

لماذا من المهم البقاء في المنزل أثناء العاصفة الترابية؟

يجب الامتناع عن الخروج من المنزل إذا أمكن، حيث أن العواصف الترابية تسبب العديد من المشكلات الصحية وتؤثر سلبا على الجهاز التنفسي.

كيف تحمي نفسك من آثار العاصفة الترابية عند الخروج؟

يجب ارتداء الكمامة عند الخروج، حيث أن العواصف الترابية تثير الحساسية، مما يؤدي إلى حكة الحلق وتهيج العينين والجلد والسعال أو العطس.

كيف تحمي عينيك خلال العواصف الترابية؟

من المهم حماية العينين أثناء العواصف الترابية، حيث يمكن أن يسهم ذلك في الإصابة بأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

لماذا يجب شرب الماء خلال العاصفة الترابية؟

من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم لتقليل مخاطر الجفاف، وذلك لأنه يؤدي إلى التعب والدوار وضربة الشمس.

كيف تحمي منزلك من الغبار أثناء العاصفة الترابية؟

يجب إغلاق النوافذ والأبواب جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى داخل المنزل، مما يسهم في الحفاظ على نظافة المكان وتقليل تأثير العاصفة على صحة أفراد الأسرة.

ماذا تفعل إذا واجهت عاصفة ترابية أثناء القيادة؟

إذا كنت تقود السيارة خلال العاصفة الترابية، من المهم التوقف على جانب الطريق والانتظار حتى تمر العاصفة، لتجنب الحوادث.

ما هي الفئات الممنوعة من الخروج في العواصف الترابية؟

مرضى الربو

كبار السن

الأطفال

الأفراد المصابون بأمراض المناعة الذاتية

الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص يؤدي التعرض لعاصفة ترابية إلى ما يلي:

ردود فعل تحسسية ونوبات ربو.

مشكلات خطيرة متعلقة بالتنفس.

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشكلات مزمنة في التنفس والرئتين.

