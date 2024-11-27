أصيبت بصدمة.. لن تتوقع ما وجدته امرأة تحت منزلها

كتب – سيد متولي

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 93 عامًا، من حي إل سيرينو، في لوس أنجلوس، مؤخرًا بصدمة في حياتها بعد إدراكها أن الأصوات الغريبة التي بدأت تسمعها من أسفل منزلها على مدار الأسابيع القليلة الماضية لم تكن صادرة عن حيوانات بل عن رجل استقر هناك.

وبحسب odditycentral، كانت المرأة وعائلتها يسمعون عادةً أصواتًا غريبة تحت المنزل أثناء الليل، لذلك افترضوا أنها صادرة عن كلاب أو حيوانات برية تمر عبر المساحة الزاحفة، ولكن أصبحت الأصوات أعلى بشكل خاص ويبدو أنها تصدر استجابة لمشيها في المكان.

بدأوا يشكون في أن هناك شيئًا غير صحيح، لذلك اتصلوا بالشرطة، التي وجدت رجلاً عاريًا يبدو أنه كان يعيش تحت المنزل لبعض الوقت.

وقال ريكاردو سيلفا، صهر صاحب المنزل المسن، لشبكة إن بي سي لوس أنجلوس : "كان ذلك يحدث عادة في وقت متأخر من الليل، وكنا نلقي باللوم على الحيوانات التي كانت تحت المنزل، كانت الضوضاء أشبه بالطرق، كان الأمر أشبه بضربات الباب، بينما كانت زوجتي تمشي، فكانوا يطرقون الباب من تحت المنزل، فتقول، كما تعلم، هناك خطأ ما".

كان إخراج الضيف غير المرغوب فيه من تحت المنزل مهمة صعبة للغاية، لأنه لم يكن يريد الخروج، أمضى رجال الشرطة ساعات في محاولة إقناعه بالزحف للخروج، ثم حاولوا تخويفه بالكلاب البوليسية، لكنه لم يبدو قلقًا على الإطلاق، في النهاية، اضطروا إلى إجباره على الخروج باستخدام الغاز المسيل للدموع.

"لقد رفض المغادرة، لم يكن خائفًا من الكلاب، ولم تنجح المحاولتان الأوليتان في خروجه"، هكذا قال سيلفا. "إنه أمر غريب، لكنه ليس أمرًا غير شائع، كما تعلمون، في هذا العصر، يبحث الناس عن مأوى".

تم التعرف على الرجل العاري بأنه إسحاق بيتانكورت البالغ من العمر 27 عامًا، ويُشتبه في أنه عاش تحت منزل إل سيرينو خلال الأشهر الستة الماضية، وتخطط الأسرة الآن لإغلاق الوصول إلى المساحة الزاحفة التي يبلغ ارتفاعها قدمين تحت المنزل بالكامل لمنع حدوث مشاكل مماثلة في المستقبل.

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