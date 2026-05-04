الزمالك يعيد هيكلة قطاع الكرة النسائية ويعتمد الأجهزة الفنية لأربع فرق

أعاد نادي الزمالك ترتيب وهيكلة قطاع كرة القدم النسائية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027، حيث استقر على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لأربع فرق بمراحل سنية مختلفة، وذلك في إطار خطة النادي لتطوير القاعدة وتعزيز حضور الكرة النسائية.

ويشرف على القطاع النسائي بنادي الزمالك الكابتن شاهناز الهمامي، بينما يتولى حاتم شعبان منصب مدير قطاع الكرة، وبهاء رشوان مدير قطاع الناشئات، وحاتم طاهر المدير المالي، ونور خالد مسؤول الشؤون الإدارية.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 بقيادة مصطفى وفائي مديرًا فنيًا، ويعاونه محمود عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد غريب مدربًا مساعدًا، فيما يتولى مصطفى مجدي تدريب حارسات المرمى، وأحمد أيمن الإعداد البدني، وإيمان الصاوي إداريًا، والدكتورة فاطمة عاطف وفاتن محمد طبيبتي الفريق للفريق.

وفي فريق مواليد 2009، يقود مصطفى علي الجهاز الفني كمدير فني، ويعاونه إسلام عاطف مدربًا عامًا، وأيمن أحمد مدربًا مساعدًا، بينما يتولى مصطفى مجدي تدريب حارسات المرمى، ومصطفى هراس الإعداد البدني، وإيمان الصاوي إداريًا، والدكتورة ريهام فرحات طبيبة.

أما فريق مواليد 2011، فيقوده أحمد حافظ مديرًا فنيًا، ويعاونه كريم علي مدربًا عامًا، ويارا خالد مدربًا مساعدًا، ويتولى مؤمن محمد تدريب حارسات المرمى، وأحمد أيمن الإعداد البدني، وعلا شاهين إداريًا، والدكتورة دينا أحمد طبيبة للفريق.

وفيما يخص فريق مواليد 2013، أسندت القيادة الفنية إلى عمر ناصر مديرًا فنيًا، ويعاونه خالد عادل مدربًا عامًا، عمر خالد مدربًا مساعدًا، بينما يتولى مؤمن محمد تدريب حارسات المرمى، ومصطفى هراس الإعداد البدني، وعلا شاهين إداريًا، والدكتورة دينا سلامة طبيبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي الزمالك لتطوير قطاع الناشئات، من خلال إعداد كوادر فنية متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبات القادرات على دعم الفريق الأول مستقبلًا.

