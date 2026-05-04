أقدمت سيدة عشرينية على إنهاء حياتها شنقًا داخل منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، إثر مرورها بأزمة نفسية حادة.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام "هـ"، 21 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم، على إنهاء حياتها شنقًا داخل منزلها.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين العثور على ربة المنزل العشرينية معلقة في سقف منزلها باستخدام إيشارب.

وبسؤال زوجها المدعو "ف.م"، 24 عامًا، عامل، ووالدتها المدعوة "ض.س"، 55 عامًا، ربة منزل، قررا أن المتوفاة كانت تمر بأزمة نفسية حادة دفعتها إلى التخلص من حياتها بتلك الطريقة، بعد مرور عدة أشهر على زواجها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فيما جرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنه.

وحُرر المحضر رقم 3570 لسنة 2026 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، صرحت بدفن الجثمان.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمواطنين من خلال أكثر من جهة متخصصة، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم النفسي ومساندة من يمرون بأزمات نفسية، عبر الأرقام 08008880700 و0220816831 على مدار اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية عبر الرقم 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن إنهاء الحياة جريمة في حق النفس والشرع، ويجب التعامل مع هذه الحالات باعتبارها أزمات نفسية تتطلب دعمًا وعلاجًا من المختصين.