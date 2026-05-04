باسم مرسي: الأهلي كان خائفاً من الزمالك في القمة.. والدوري سيكون في ميت

لا يخفي الإعلامي عمرو أديب ميوله الرياضي، حيث يظهر دائما حبه الكبير وعشقه لنادي الزمالك، سواء من خلال حديثه عن الفارس الأبيض في البرنامج الخاص به أو من خلال العديد من المنشورات التي يشاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويشجع عمرو أديب الزمالك عكس بقية عائلة أديب، حيث صرح شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب في برنامج تلفزيوني: "عمرو ورط نفسه بتشجيع الزمالك، علشان يبقى شخصية مختلفة، العيلة كلها أهلاوية".



ودائما ما يتفاعل أديب مع نتائج مباريات الفارس الأبيض وبشكل خاص نتائج مباريات القمة، التي أصبح تعليقه على نتائجها تقليد ثابت يتفاعل معه الجماهير، سواء بالاحتفال عند فوز الأبيض أو بالغضب والحزن الذي يسيطر عليه عند الهزيمة.

ظهور عمرو أديب في مباراة القمة عام 1994 بنهائي السوبر الأفريقي

عام 1994 كان أديب حريصا على التوجه إلى جنوب أفريقيا، لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، في إشارة إلى عشقه للأبيض الممتد لسنوات كثيرة.



وحقق الفارس الأبيض آنذاك الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه مهاجم الفريق في ذلك الوقت أيمن منصور.



ولم يكن هذا الموقف الوحيد لأديب الذي أظهر خلاله تفاعله الدائم مع مباريات القمة، حيث بدأ يعلق على مباريات القمة باستمرار سواء عبر برنامجه أو من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق أديب على هزيمة الزمالك بثلاثية أمام الأهلي



عقب هزيمة الزمالك الماضية أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، أبدى أديب حزنه الشديد من الهزيمة، حيث علق بطريقة كوميدية على الهزيمة قائلا: "لن أبارك للنادي الأهلي، أنا تعبت بسبب هزيمة الزمالك وهناك شيئا في قلبي يحترق بعد الهزيمة وكنت قلقا في نهاية المباراة من زيادة النتيجة أكثر من ثلاثة أهداف".

وأضاف أديب: "كل حاجة في الدنيا يمكن أن تتغير وأي فريق يفوز ويخسر، إلا الأهلي والزمالك، الأحمر قرر فجأة قرر أنه يكون فريق بطولات ويستعيد روح الفانلة الحمراء".

عمرو أديب يعلق على هزيمة الزمالك في نهائي القرن عام 2020

ولا يمكن أن ينسى أي من عشاق كرة القدم المصري وبالأخص الأهلي والزمالك، لقطة عمرو أديب وتعليقه على هزيمة الأبيض في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 على يد الغريم التقليدي الأهلي.

ففي مباراة نهائي القرن، علق أديب على هدف أفشة على الهواء مباشرة خلال تقديمه برنامج الحكاية، حيث علق بشكل كوميدي على الهدف، قائلا: "أفشة أحرز هدف أفشة، ياريتني ما شوفت الشاشة".

وعقب نهاية المباراة تحدث أديب قائلا: "نادي الزمالك قدم مستوى جيد ولكن موسيماني مدرب الأهلي أدار اللقاء بشكل جيد، وكنت متوقع فوز الزمالك ولكن الأهلي بمن حضر".

واختتم: "مبروك للأهلي نهائي القرن ومبروك للزمالك المستوى المميز والأداء الجيد، وكنا قريبين للغاية من الفوز وحصد اللقب ومن يسجل أكثر هو من يفوز".

عمرو أديب يعلق على هزيمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري عام 2025

وعن هزيمة الزمالك في السوبر المصري أمام الأهلي، أبدى أديب غضبه من الهزيمة، قائلا: "نادي الزمالك لا يلاعب منافس عادي، هناك خلل في ميزان القوة في الكرة المصري".

وواصل أديب: "نحن نلاعب فريق منذ عام يشتري مهاجمين فقط، في حين نادي الزمالك لا يستطيع سداد رواتب لاعبي الفريق، الأحمر يمتلك قدرة بشرية وجماهيرية لا يستطيع أحد التقرب منها".

قصة حياتي المؤلمة

وكتب عمرو أديب في عام 2024 تعليقا كوميديا بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "قصة حياتي المؤلمة الزمالك يلعب والأهلي يكسب".

قصه حياتى المؤلمه : الزمالك يلعب والاهلى يكسب ! — Amr Adib (@Amradib) March 8, 2024

