أعلنت الجامعة الفرنسية بالقاهرة البرامج الدراسية في كلياتها المختلفة أم طلاب الثانوية العامة 2026-2027 وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات أخرى، كما أعلنت الجامعة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026 -2027، كالتالي:

1- كلية اللغات الأجنبية التطبيقية والعلوم الإنسانية:

وتمنح بكالوريوس في اللغات الأجنبية التطبيقية، مدة الدراسة 3 سنوات، بمعدل 180 وحدة دراسية معتمدة (ECTS) مصروفاتها 130 ألف جنيه.

2- كلية إدارة الأعمال:

وتمنح بكالوريوس في إدارة الأعمال والمعلوماتية وتحليل البيانات وتضم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال والمعلوماتية وتحليل البيانات هو برنامج مزدوج مدته ثلاث سنوات، فرنسي مصري، تم تطويره بالشراكة مع معهد فان للتكنولوجيا - جامعة جنوب بريتاني، ويُدرَّس باللغة الإنجليزية، كما كما تمنح بكالوريوس في التسويق الرقمي برنامج وهو برنامج فرنسي مصري مزدوج مدته 3 سنوات يتم تقديمه بالشراكة مع جامعة IUT de Blois – Université de Tours، وهو متاح باللغة الإنجليزية.

وتمنح الجامعة الفرنسية أيضًا بكالوريوس في الاقتصاد والإدارة، تخصص إدارة هو برنامج فرنسي مصري مزدوج مدته ثلاث سنوات، يُقدم بالشراكة مع جامعة نانت، وهو متاح باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويمكن للخريجين متابعة دراساتهم العليا في فرنسا أو أوروبا.

كما تمنح بكالوريوس إدارة الضيافة وهو برنامج بكالوريوس إدارة الفنادق هو برنامج مدته 3 سنوات يقدم شهادة دولية بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتيون سوربون.

تبلغ مصروفات كلية إدارة الأعمال 160 ألف جنيه ومدة الدراسة بها 3 سنوات.

3- كلية الهندسة مصروفاتها 180 ألف جنيه مدة الدراسة 4 سنوات وتنح الدرجات العلمية التالية:

بكالوريوس في هندسة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني

بكالوريوس في هندسة الأمن السيبراني والاتصالات

بكالوريوس في هندسة الأنظمة المدمجة والروبوتات

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس

