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احذر.. شرب الشاي في هذه الحالة قد يسبب مرضا خطيرا

02:31 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الشاي

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كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول الشاي خاصة في الطقس البارد، بسبب عامل التدفئة، لكن هل تعرف أن شربه ساخنا جدا قد يسبب مرضا خطيرا؟.

ووفقا لموقع تايمز ناو، فإن شرب الشاي الساخن جدا قد يزيد فرص الإصابة بسرطان المريء النادر.

ويحدث سرطان المريء عندما ينمو ورم في المريء أو عندما تتغير الخلايا في بطانة المريء،

ويرتبط سرطان المريء بشرب الشاي الساخن جدا، فالمريء أنبوب عضلي مجوف يحمل السوائل واللعاب والطعام الممضوغ من الفم إلى معدتك، وبالتالي تغلق العضلات الدائرية التي تسمى عضلات العاصرة وتفتح كلا الطرفين.

ويعتقد الخبراء أن الشاي الساخن للغاية يمكن أن يتلف بطانة المريء، ما يجعل من السهل دخول المواد الأخرى المسببة للسرطان مثل الكحول ودخان السجائر بسهولة، وإن كان الأمر بحاجة إلى بحث.

أعراض سرطان المريء

ألم في الحلق أو الظهر.

القيء أو السعال الدموي

حرقة المعدة وعسر الهضم المتكرر

بحة الصوت أو السعال

فقدان الوزن غير المقصود

الوقاية

تجنب تناول الشاي أو القهوة الساخنة جدا.

تجنب استخدام التبغ.

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