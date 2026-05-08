كشفت دراسة علمية حديثة أن نبات "الغاسول" أو ما يعرف علميا باسم Hippophae قد يحمل فوائد صحية واسعة تمتد لتشمل عدة أجهزة حيوية في الجسم، أبرزها الكبد والدماغ والجهاز المناعي.

وبحسب موقع لينتا.رو، أظهرت نتائج الأبحاث أن ثمار وبذور وأوراق هذا النبات تحتوي على تركيزات مرتفعة من الفلافونويدات والفيتامينات والكاروتينات والأحماض الدهنية المفيدة، وهي مركبات ترتبط بدورها في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المكونات قد تساهم في تحسين وظائف الكبد وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، إلى جانب دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ما يجعل النبات محل اهتمام متزايد في الأبحاث الغذائية والطبية.

كما رصد الباحثون تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي، إذ تساعد السكريات المتعددة الموجودة في النبات على تحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء، ودعم وظائفه الوقائية، وتنظيم عمليات الأيض داخل الجسم.

ولم تتوقف الفوائد المحتملة عند هذا الحد، حيث أظهرت النتائج الأولية أن مستخلصات النبات قد تلعب دورا في دعم وظائف الدماغ وتقليل الالتهابات العصبية، بما ينعكس على الأداء الإدراكي.

وفي المقابل، شدد العلماء على أن "الغاسول" يستخدم بالفعل في مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لتأكيد هذه النتائج بشكل نهائي.

كما لفتت بعض الدراسات المخبرية إلى احتمالات واعدة لخصائص مضادة للسرطان، خاصة في حالات سرطان الثدي والكبد وعنق الرحم، إلى جانب دوره المحتمل في تحسين الشهية والتخفيف من آثار العلاج الكيميائي، مع استمرار الحاجة لمزيد من الأبحاث العلمية.

