كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي، عن حصيلة العمليات الدفاعية التي نفذتها وحداتها خلال الساعات الماضية، مؤكدة نجاحها في إسقاط 264 طائرة مسيّرة أوكرانية.

حصاد المسيّرات في أيام الهدنة

تأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين يومي 8 و9 مايو الجاري، إحياءً لذكرى عيد النصر، وهي المناسبة الوطنية الأبرز التي تحتفل بها البلاد سنويا.

استهداف واسع وقيود على حركة الملاحة

أوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن موجات الهجمات الأوكرانية تركزت في الفترة ما بين منتصف الليل والساعة 7 صباحا بتوقيت موسكو، حيث شملت محاولات الاستهداف 16 منطقة روسية مختلفة.

وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة هذا التصعيد الجوي اضطرت هيئة الطيران المدني الروسية إلى فرض قيود مؤقتة على رحلات الطيران في عدد من المطارات الرئيسية خلال ليلة أمس لضمان سلامة الملاحة الجوية.

تهديدات متبادلة وتحذيرات من ضربات منسقة

على الصعيد السياسي والعسكري خيّم التوتر على أجواء الاحتفالات بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، لوح فيها بشن هجمات تستهدف العرض العسكري في قلب العاصمة موسكو.

وفي رد فعل حازم حذّرت الدفاع الروسية من أن أي محاولة لتعطيل مراسم عيد النصر ستواجه برد عنيف يتمثل في ضربات مكثفة تطال مركز العاصمة كييف ومواقع صنع القرار السيادي فيها، داعية البعثات الدبلوماسية والأجانب والسكان المحليين إلى مغادرة تلك المناطق فورا تجنبا لآثار القصف المتوقع.