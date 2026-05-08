مصدر أمني يكشف حقيقة تدهور حالة سجين نتيجة إصابته بورم سرطانى



نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى والتى تدار من الخارج بشأن الزعم بتدهور الحالة الصحية لأحد النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة إصابته بورم سرطانى وعدم توفير الرعاية الطبية له.

الداخلية تكشف الحقيقة

وأكد المصدر على أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن النزيل المذكور لا يعانى من أى أورام سرطانية ويتم متابعة حالة الصحية أسوة بكافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

محاولات يائسة

ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءت.

