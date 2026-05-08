رغم الجدل المستمر حول تأثير القهوة على الصحة، تواصل الدراسات العلمية الكشف عن فوائد جديدة لهذا المشروب الأكثر شعبية حول العالم.

وتشير أبحاث حديثة إلى أن القهوة قد تساهم في دعم الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

وبحسب صحيفة إندبندنت، كشفت دراسة جديدة أن بعض الفوائد الصحية للقهوة قد ترتبط بتفاعل مركباتها الطبيعية مع بروتين يعرف باسم NR4A1، وهو مستقبل خلوي يلعب دورا مهما في الاستجابة للتوتر والإجهاد وحماية الخلايا من التلف المرتبط بالشيخوخة.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى مرض باركنسون والخرف.

ويعتقد الباحثون أن هذه الفوائد تعود جزئيا إلى احتواء القهوة على مركبات نشطة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساعد على تقليل تلف الخلايا ومقاومة الشيخوخة.

وأوضحت الدراسة أن بروتين NR4A1 يشارك في تنظيم نشاط الجينات عند تعرض الجسم للإجهاد، كما يرتبط بعمليات حيوية تشمل الالتهاب، والتمثيل الغذائي، وإصلاح الأنسجة، وهي عوامل ترتبط بشكل مباشر بصحة الجسم مع التقدم في العمر.

وقال ستيفن سيف، أحد معدي الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients، إن بعض مركبات القهوة، مثل حمض الكافيين، أظهرت قدرة على التأثير في نشاط هذا البروتين داخل الخلايا، ما قد يساعد في تقليل تلفها وإبطاء نمو بعض الخلايا السرطانية في التجارب المخبرية.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن تأثير القهوة على الجسم لا يعتمد على آلية واحدة فقط، بل يرتبط بعدة مسارات بيولوجية معقدة، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم هذه التأثيرات بشكل أعمق.

