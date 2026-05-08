كشفت دراسة علمية حديثة أن مشروبا طبيعيا قد يسهم في تحسين جودة النوم لدى كبار السن الذين يعانون من الأرق، في ظل تزايد البحث عن بدائل آمنة للعلاجات الدوائية.

وبحسب موقع لينتا.رو، أجرى باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد Hebrew SeniorLife لأبحاث الشيخوخة دراسة تناولت تأثير عصير الكرز الحامض على أنماط النوم لدى كبار السن.

وشملت الدراسة مجموعتين من المشاركين الذين يعانون من الأرق؛ حيث تناولت المجموعة الأولى عصير الكرز الحامض يوميا مع الطعام، بينما لم تحصل المجموعة الثانية على أي عصير.

وأظهرت النتائج، بعد أسبوعين فقط، أن المجموعة الأولى سجلت تحسنا في مدة النوم وانخفاضا في حالات الاستيقاظ الليلي مقارنة بالمجموعة الأخرى.

ويرجح الباحثون أن هذا التأثير يعود إلى احتواء الكرز الحامض على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا، أبرزها الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية، والتريبتوفان الذي يساهم في إنتاج السيروتونين، إلى جانب المغنيسيوم والفلافونويدات ذات الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تعمل معا على تحسين المزاج وتقليل التوتر ودعم هرمونات النوم الطبيعية.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن نسبة تتراوح بين 40% و70% من كبار السن يعانون من الأرق، بينما ترتبط العلاجات الدوائية في بعض الحالات بآثار جانبية على الصحة الجسدية والعقلية، ما يفتح المجال أمام بدائل طبيعية أكثر أمانا.

وفي السياق ذاته، أشارت دراسات بريطانية إلى أن إدخال الكرز ضمن النظام الغذائي قد يساهم في تقليل مخاطر بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الخرف، سواء كان في صورة عصير أو مكملات غذائية.

ويؤكد الباحثون أن النتائج واعدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها بشكل نهائي على نطاق أوسع.

