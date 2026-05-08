إعلان

وصول أول ناقلة نفط إلى كوريا الجنوبية بعد عبور مضيق هرمز

كتب : وكالات

10:33 ص 08/05/2026

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت ناقلة النفط "أوديسا" إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بعد نجاحها في عبور مضيق هرمز والوصول إلى وجهتها النهائية، لتصبح أول سفينة تصل إلى البلاد عبر هذا الممر المائي منذ إعلان إيران إغلاقه مع بداية الحرب.

وتحمل الناقلة، التي ترفع علم مالطا، مليون برميل من النفط الخام، في وقت تعتمد فيه كوريا الجنوبية بصورة كبيرة على واردات الوقود القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المعلومات إلى أن وصول الناقلة من شأنه أن يخفف جزئياً من مخاوف كوريا الجنوبية المتعلقة بأمن الطاقة في ظل استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال مصدر في قطاع الطاقة إن الشحنة التي نقلتها الناقلة توفر كمية من النفط تعادل نحو نصف الاستهلاك اليومي لكوريا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن الحمولة ستخضع لعمليات تكرير قبل طرحها في الأسواق على هيئة منتجات نفطية مختلفة.

كما أوضح مصدر مطلع أن ناقلة "أوديسا" تمكنت من عبور مضيق هرمز في السابع عشر من أبريل الماضي، وذلك قبل بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مالطا النفط مضيق هرمز كوريا الجنوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟
إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
طافية في مياه النيل.. جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالأقصر
أخبار المحافظات

طافية في مياه النيل.. جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالأقصر
هل يتحول بخاخ الربو الأزرق إلى خطر صامت؟
نصائح طبية

هل يتحول بخاخ الربو الأزرق إلى خطر صامت؟
بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
رياضة محلية

بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية