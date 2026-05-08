وصلت ناقلة النفط "أوديسا" إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بعد نجاحها في عبور مضيق هرمز والوصول إلى وجهتها النهائية، لتصبح أول سفينة تصل إلى البلاد عبر هذا الممر المائي منذ إعلان إيران إغلاقه مع بداية الحرب.

وتحمل الناقلة، التي ترفع علم مالطا، مليون برميل من النفط الخام، في وقت تعتمد فيه كوريا الجنوبية بصورة كبيرة على واردات الوقود القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المعلومات إلى أن وصول الناقلة من شأنه أن يخفف جزئياً من مخاوف كوريا الجنوبية المتعلقة بأمن الطاقة في ظل استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال مصدر في قطاع الطاقة إن الشحنة التي نقلتها الناقلة توفر كمية من النفط تعادل نحو نصف الاستهلاك اليومي لكوريا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن الحمولة ستخضع لعمليات تكرير قبل طرحها في الأسواق على هيئة منتجات نفطية مختلفة.

كما أوضح مصدر مطلع أن ناقلة "أوديسا" تمكنت من عبور مضيق هرمز في السابع عشر من أبريل الماضي، وذلك قبل بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.