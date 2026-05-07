كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل الساعات الأخيرة داخل معسكر نادي الزمالك في الجزائر، عقب وفاة والد اللاعب محمد شحاتة

لماذا لم يحضر محمد شحاتة مراسم دفن وجنازة والده؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن محاولات جرت بشكل عاجل من أجل سفر اللاعب إلى مصر لمرافقة أسرته وحضور مراسم دفن والده، إلا أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح بسبب عدم توفر مقاعد في رحلات الطيران المتجهة إلى القاهرة في التوقيت المناسب.

وأضاف أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تركت القرار النهائي للاعب ومنحته حرية اختيار السفر في أول رحلة متاحة، مشيراً إلى أن أسرة اللاعب نصحته بالبقاء في الجزائر خاصة أن مراسم الجنازة والعزاء انتهت في وقت سابق من اليوم.

حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

وأكد الغندور أن محمد شحاتة يعيش حالة نفسية صعبة للغاية، وسط صدمة كبيرة بعد وفاة والده.

واختتم بأن موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة لا يزال غير محسوم حتى الآن في ظل الظروف الإنسانية التي يمر بها، وغياب وضوح الرؤية بشأن جاهزيته النفسية والبدنية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نادي اتحاد العاصمة في مباراة تقام ضمن منافسات الكونفدرالية، وذلك يوم السبت المقبل، 10 مساء.

