ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة برأس البر، بمناسبة العيد القومي لمحافظة دمياط.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور حسام الدين فوزي، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية، على أن يتلو القرآن القارئ السيد عبدالكريم الغيطاني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "دعوة الإسلام للتراحم", على أن يكون موضوع خطبة الجمعة الثانية هو "وآتوا حقه يوم حصاده".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.