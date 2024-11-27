هذا ما يحدث لدماغك وكبدك عند تناول البيض.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة على مائدة الإفطار أن تفعل العجب بجسمك ودماغك، إذ كشفت دراسة، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، فوائد إضافة البيض إلى وجبة الإفطار.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يمكن لتناول البيض على الإفطار أن يحسن الوظائف الإدراكية، وتعزيز الذاكرة خاصة بالنسبة للنساء، لأن هذا الطعام يحتوى على العديد من العناصر الغذائية.

البيض والدماغ

ولأن البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم للغاية لصحة الدماغ، فإنه يدعم إنتاج الأستيل كولين، ناقل عصبي يشارك في تعزيز الذاكرة والتعلم.

البيض غنى بفيتامينات B6 وB12 ، وحمض الفوليك، والتي من المعروف أنها تساعد في منع انكماش الدماغ وتأخير التدهور المعرفي.

وبحسب الدراسة المنشورة في Nutrients، فإن النساء اللائي تناولن المزيد من البيض عانين من تدهور إدراكي أبطأ وحافظن على الطلاقة اللفظية بشكل أفضل من أولئك اللائي تناولن عددا أقل من البيض أو لم يتناولنه على الإطلاق.

ووجدت الدراسة، التي فحصت العادات الغذائية لأكثر من 890 شخصًا بالغا تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا فأكثر، أن النساء اللائي أدرجن البيض بانتظام في نظامهن الغذائي أظهرن ذاكرة أفضل.

وفي حين لم يتم ملاحظة أي تأثيرات كبيرة على الرجال، فقد أكد البحث أن تناول البيض لم يشكل أي تأثير سلبي على الوظيفة الإدراكية لأيا من الجنسين.

هل من الآمن تناول البيض يوميا؟

وبحسب جامعة هارفارد، فإن الكوليسترول في بيضة واحدة يوميا آمن لمعظم الناس، وتفوق فوائدها المخاطر بالنسبة للأفراد الذين لا يعانون من مشاكل الكوليسترول السابقة.

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