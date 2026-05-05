تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز التي تقام يوم 20 من الشهر الجاري، في ظل صراع محتدم بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على حسم اللقب، في واحدة من أكثر النهايات إثارة خلال السنوات الأخيرة.



ويدخل كل فريق الجولة الحاسمة بحسابات مختلفة، حيث لا يزال التتويج ممكنًا للثلاثي، وفقًا لنتائج مبارياتهم ونتائج المنافسين.

سيناريو تتويج الأهلي بـ الدوري المصري الممتاز



يحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز على المصري في مباراته الأخيرة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا. وفي هذه الحالة، سيتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 53 نقطة، ليتفوق الأهلي بفضل المواجهات المباشرة.

كما يتطلب تتويج الفريق الأحمر تعثر بيراميدز أمام سموحة، سواء بالخسارة أو التعادل.

سيناريو تتويج الزمالك بـ الدوري المصري الممتاز



يمتلك الزمالك فرصة قوية لحسم اللقب، حيث يكفيه التعادل أمام سيراميكا كليوباترا ليرفع رصيده إلى 54 نقطة وفي حال فوز بيراميدز على سموحة، ستُحسم البطولة لصالح الزمالك اعتمادًا على المواجهات المباشرة بين الفريقين.

سيناريو تتويج بيراميدز بـ الدوري المصري الممتاز



أما بيراميدز، فيحتاج إلى الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، من أجل حصد اللقب.

جولة حسم الدوري المصري الممتاز



ومن المنتظر أن تشهد الجولة الأخيرة إثارة كبيرة، في ظل ترقب الجماهير لنتائج المباريات الثلاث، التي ستحدد هوية بطل الدوري، في موسم استثنائي ظل فيه الصراع مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة.

