تصوير / إسلام فاروق:

وصلت منذ قليل النجمة فيفي عبدة عزاء الفنانة الراحلة سهير زكي والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي.

فيفي عبدة في عزاء سهير زكي

وحرصت فيفي عبده، على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وتوافد الأصدقاء والمقربين من أسرة الراحلة، لتقديم واجب العزاء والمواساة .

بدأ منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة سهير رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، والتي شيع جثمانها الأحد الماضي عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

رقص سهير زكي على أغاني أم كلثوم

وتعد أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجاب الست.

