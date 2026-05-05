تكليفات عاجلة لمواجهة أي ارتفاعات في مناسيب المياه بالمصارف الزراعية بالجيزة

كتب : أحمد العش

11:10 م 05/05/2026
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (2)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (4)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (3)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (7)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (1)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (6)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (8)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (10)
    جولة ميدانية لمتابعة تصريف المياه بمصارف محافظة الجيزة (9)

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة مناسيب المياه بترعة المريوطية ومصرف اللبيني بمركزي أبو النمرس والبدرشين، وذلك لضمان انتظام تصريف المياه والتصدي لأي ارتفاعات مفاجئة.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمناسيب المياه بالمصارف الزراعية.

تكليفات بالمتابعة المستمرة وتطهير المصارف

شدد نائب المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة المتابعة المستمرة والرصد الميداني لمناسيب المياه بالمصارف الزراعية، مع التعامل الفوري مع أي كثافات مائية زائدة، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير سحارات ومصارف اللبيني وترعة المريوطية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية.

جولة تفقدية بقرى شبرامنت لتحسين مستوى النظافة

تفقد "الشهابي" على جانب آخر، قرى الوحدة المحلية بشبرامنت، لمتابعة جهود رفع تجمعات القمامة وأعمال الرتش والتجريد بقرى شبرامنت والحرانية.

وكلف نائب المحافظ، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، إلى جانب إزالة الإشغالات من الشوارع بالمدينة والقرى التابعة لمركز أبو النمرس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أنه رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من: رمضان عبد الرحمن، رئيس مركز أبو النمرس، وزينهم إدريس، رئيس مركز البدرشين، ومحمود سليمان، مدير عام صرف شمال الجيزة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ التوجيهات ميدانيًا.

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي ترعة المريوطية مصرف اللبيني

