إعلان

أمريكا تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

11:09 م 05/05/2026

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال روبيو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن مشروع القرار في مجلس الأمن شاركت في صياغته السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز، كما يطالب إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في مضيق هرمز والمساعدة على نزعها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على فتح مضيق هرمز.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن هناك خطرًا اقتصاديًا وإنسانيًا في مضيق هرمز ونحاول إيجاد حل، مضيفًا أن ما تقوم به إيران في مضيق هرمز يعد "قرصنة بحرية".

ولفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبعاد السفk العالقة في مضيق هرمز عن الخطر، موضحًا أن مشروع الحرية ليس عملية هجومية بل دفاعية، حيث تقوم البحرية الأمريكية بمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز .

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تفضل السلام وعلى الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن إيران تخسر 500 مليون دولار يوميًا نتيجة حصار المواني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حصار إيران مجلس الأمن حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة يكشف كواليس نجاته من جلطتي "الحزن والفرح"
أخبار مصر

توفيق عكاشة يكشف كواليس نجاته من جلطتي "الحزن والفرح"
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟