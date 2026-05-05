أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال روبيو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن مشروع القرار في مجلس الأمن شاركت في صياغته السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز، كما يطالب إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في مضيق هرمز والمساعدة على نزعها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على فتح مضيق هرمز.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن هناك خطرًا اقتصاديًا وإنسانيًا في مضيق هرمز ونحاول إيجاد حل، مضيفًا أن ما تقوم به إيران في مضيق هرمز يعد "قرصنة بحرية".

ولفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبعاد السفk العالقة في مضيق هرمز عن الخطر، موضحًا أن مشروع الحرية ليس عملية هجومية بل دفاعية، حيث تقوم البحرية الأمريكية بمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز .

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تفضل السلام وعلى الإيرانيين القدوم إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن إيران تخسر 500 مليون دولار يوميًا نتيجة حصار المواني.