إعلان

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

كتب : وكالات

10:41 م 05/05/2026

إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى 19 مايو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صدقت اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 19 من مايو الجاري.

ووجهت القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، اليوم رسالة إلى واشنطن تطالبها باستئناف الحرب على إيران، وفقا هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل في الرسالة، إن تل أبيب تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت، ويجب استئناف الهجمات على إيران.

وأكدت إسرائيل، أنه يجب استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وإسرائيل حالة الطوارئ إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
حوادث وقضايا

النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
توفيق عكاشة يكشف كواليس نجاته من جلطتي "الحزن والفرح"
أخبار مصر

توفيق عكاشة يكشف كواليس نجاته من جلطتي "الحزن والفرح"
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟