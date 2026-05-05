إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى 19 مايو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صدقت اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 19 من مايو الجاري.

ووجهت القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، اليوم رسالة إلى واشنطن تطالبها باستئناف الحرب على إيران، وفقا هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل في الرسالة، إن تل أبيب تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت، ويجب استئناف الهجمات على إيران.

وأكدت إسرائيل، أنه يجب استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.