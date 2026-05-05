دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي

كتب : محمد عبد الهادي

11:08 م 05/05/2026
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (2)
    إمام عاشور مع حسين الشحات
    إمام عاشور مع زيزو
    إمام عاشور (4)
    إمام عاشور (3)
    إمام عاشور (6)

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة لاعب الفريق إمام عاشور في مباراة إنبي.

وأكد طبيب الأهلي أن إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الركبة خلال مباراة إنبي التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وأشار الدكتور أحمد جاب الله، أن إمام عاشور سيقوم بعمل أشعة غدًا الأربعاء، للوقوف علي حجم الإصابة.

وفاز الأهلي بنتيجة 3-0 على إنبي، ليرتفع رصيده للنقطة 50 في المركز الثالث، خلف الزمالك المتصدر بـ 53، وبيراميدز الوصيف 51.

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
