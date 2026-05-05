طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة لاعب الفريق إمام عاشور في مباراة إنبي.

وأكد طبيب الأهلي أن إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الركبة خلال مباراة إنبي التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وأشار الدكتور أحمد جاب الله، أن إمام عاشور سيقوم بعمل أشعة غدًا الأربعاء، للوقوف علي حجم الإصابة.

وفاز الأهلي بنتيجة 3-0 على إنبي، ليرتفع رصيده للنقطة 50 في المركز الثالث، خلف الزمالك المتصدر بـ 53، وبيراميدز الوصيف 51.

