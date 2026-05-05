فقدان بطاقة الرقم القومي أو تعرضها للتلف من المواقف التي تتطلب تحركًا سريعًا، نظرًا لأهميتها في إنجاز المعاملات الرسمية اليومية، ويبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات الصحيحة لاستخراج بدل فاقد بشكل مستعجل.

وتشمل الخطوات الأساسية التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، ثم التقديم في مكتب السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة بدل فاقد، مع إتاحة خيار الخدمة العاجلة لمن يحتاجها.

وفي التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" خطوات وإجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد مستعجل لعام 2026، والأوراق المطلوبة لإتمام العملية بسهولة.

خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026

- تبدأ أولى الخطوات بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بفقدان البطاقة الشخصية، للحفاظ على حقوقك وضمان عدم استخدامها من قبل شخص آخر.

- بعدها توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

- اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

- قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

- يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

- بعد تقديم المستندات، سيتم إبلاغك برسوم استخراج البطاقة بدل فاقد مستعجل، وعليك دفع هذه الرسوم في نفس المكتب.

خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد إلكترونيًا من بوابة مصر الرقمية

وحرصًا من الدولة على توفير الوقت والجهد للمواطنين وتقليل الازدحام في مكاتب السجل المدني، جرى توفير خدمة استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا:

- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة "الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية".

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة "طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي".

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.

