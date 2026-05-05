إعلان

مصطفى كامل يستقبل جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة

كتب : معتز عباس

10:32 م 05/05/2026 تعديل في 11:42 م

وصول جثمان هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / هاني رجب:

استقبل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد وفاته يوم الأحد الماضي، وسط حالة من الحزن بين الحضور من المقربين.

موعد اقامة الجنازة والعزاء

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل غدًا الأربعاء بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد عقب صلاة المغرب، حيث تستقبل الأسرة ومحبو الفنان واجب العزاء.

معلومات عن هاني شاكر

يعد هاني شاكر من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وُلد في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

انطلقت شهرته لاحقًا بتعاونه مع كبار الملحنين، حيث استطاع أن يثبت موهبته ويُبرز قدراته الصوتية المميزة. وتمكن من التنوع في أدائه وتقديم أعمال متجددة، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي" في فترة وجيزة.

وحققت ألبوماته نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز أعماله: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).

اقرأ أيضا..

بيهددني بالقتل.. فنانة تستغيث وتعلن ملاحقة لاجىء سوداني

"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي

بالم هيلز وصول جثمان مطار القاهرة هاني شاكر مصطفى كامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي
زووم

جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي
كل ما فاتك بخصوص مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (تغطية خاصة
رياضة محلية

كل ما فاتك بخصوص مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (تغطية خاصة
حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
زووم

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟