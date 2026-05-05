تصوير / هاني رجب:

استقبل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد وفاته يوم الأحد الماضي، وسط حالة من الحزن بين الحضور من المقربين.

موعد اقامة الجنازة والعزاء

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل غدًا الأربعاء بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد عقب صلاة المغرب، حيث تستقبل الأسرة ومحبو الفنان واجب العزاء.

معلومات عن هاني شاكر

يعد هاني شاكر من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وُلد في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

انطلقت شهرته لاحقًا بتعاونه مع كبار الملحنين، حيث استطاع أن يثبت موهبته ويُبرز قدراته الصوتية المميزة. وتمكن من التنوع في أدائه وتقديم أعمال متجددة، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي" في فترة وجيزة.

وحققت ألبوماته نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز أعماله: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).

