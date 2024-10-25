ابدأ يومك بفطور صحي.. 4 أطعمة تدعم كبدك وتخلصك من السموم

كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر العديد من الأطعمة أساسية في التخلص من سموم الكبد ودعم وظائفه الصحية.

وبحسب ما ذكره موقعي "EatingWell" و"WebMD"، تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تدعم صحة الكبد وتنظفه من السموم:

الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ما يقلل الضغط على الكبد، ويدعم وظائفه، ويساهم في التخلص من سمومه بصورة طبيعية.

البيض

يعد مصدرًا جيدًا للبروتين عالي الجودة الذي يساعد على إصلاح الأنسجة وإنتاج إنزيمات الكبد، ما يدعم صحته ويساعد في التخلص من السموم.

الأفوكادو

يعتبر من الفواكه الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب والكبد، فهو لا يساهم في رفع مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي لا يضغط على الكبد، بل يعزز صحته ويساعده في التخلص من السموم.

البذور والمكسرات

تحتوي على دهون صحية وألياف ومضادات أكسدة تدعم صحة الكبد وتعزز وظائفه، كما تحميه من السموم.

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