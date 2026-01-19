اليوم محاكمة 11 متهمًا بقضية خلية التهريب

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 11 متهمًا بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ"خلية التهريب"، لجلسة 19 يناير للشهود.

ووجه للمتهمين في القضية 259 لسنة 2025، الجيزة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين تهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب

اقرأ أيضًا:

خمسيني يهتك عرض طفلة داخل "سوبر ماركت" بالجيزة.. ما قرار الجنايات؟

صرخة خلف الزحام.. عندما تحول "شارع الطالبية" إلى مسرح لجريمة تحرش