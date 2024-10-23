47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟

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كتبت- أسماء مرسي:



تعد مسابقة ملكة جمال الكون واحدة من أبرز المسابقات الدولية التي تجذب أنظار الملايين حول العالم،ووسُتقام في الفترة 14-16 نوفمبر عام 2024 في مدينة مكسيكو بالمكسيك.

في هذه المسابقة، تتنافس أجمل النساء من مختلف البلدان على لقب ملكة جمال الكون وتاجها المرصع بالألماس، وفقا لموقعي "thenationalnews" و"jagranjosh".

تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون





تأسست مسابقة ملكة جمال الكون في عام 1952، وقد تطورت على مر السنين لتصبح منصة عالمية تحتفي بالجمال الأنثوي والثقة بالنفس.

تتجاوز المسابقة مجرد عرض الأزياء، حيث تسعى إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة وتشجيع المشاركات على أن يكن قدوات إيجابيات لمجتمعاتهن.

منافسة قوية



تشهد كل نسخة من مسابقة ملكة جمال الكون منافسة شرسة بين المرشحات، حيث يتم تقييمهن بناءً على جمالهن، ثقتهن بأنفسهن، وذكائهن، وتخضع المشاركات لسلسلة من الجولات التي تتضمن عرض الأزياء، مقابلات شخصية، وعرض المواهب.

أبرز المرشحات



تضم مسابقة هذا العام مجموعة متنوعة من المرشحات، من بين أبرز المرشحات:

ماريا فرناندا بلتران، ملكة جمال المكسيك



ممثلة لبلد المضيف، تحمل رسالة المرأة المكسيكية، وتتمتع البالغة من العمر 24 عاماً، بجمال وشخصية جذابة، فهي عارضة أزياء ماهرة، وطالبة مجدة في مجال التسويق والاتصالات، تتحدث بثلاث لغات هي الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

ندى كوسا، ملكة جمال لبنان



تشارك ندى كوسا ملكة جمال لبنان، طبيبة النفس الإكلينيكي، في مسابقة ملكة جمال الكون، هدفها إظهار أن المرأة يمكن أن تكون جميلة ومؤهلة أكاديميا في نفس الوقت.

ألما كوبرا، ملكة جمال أمريكا



أما ألما كوبر، ضابطة الجيش الأمريكية، فقد أثبتت أن الجمال يمكن أن يكون مصدر إلهام وقوة، كابنة لمهاجر، وامرأة أفريقية لاتينية، وضابطة في الجيش.

يونج زارمينا.. ملكة جمال باكستان



تمكنت يونج زارمينا، الممثلة وعارضة الأزياء الباكستانية، من خطف الأنظار بفوزها بلقب ملكة جمال الكون في باكستان، تتميز بخبرتها الواسعة في مجال الأزياء والتمثيل، وتسعى إلى تمثيل بلدها بشكل أفضل على الساحة الدولية وتعزيز مكانة المرأة الباكستانية.

تشيلسي مانالو، ملكة جمال الفلبين



أول فلبينية ذات بشرة داكنة تفوز بلقب ملكة جمال الفلبين، فهي أصبحت رمزا للجمال المتنوع في الفلبين، حيث تدعو إلى قبول الذات واحترام الاختلافات.

إيليانا ماركيز بيدروزا، ملكة جمال فنزويلا



في خطوة غير مسبوقة، توجت إليانا ماركيز بيدروزا بلقب ملكة جمال فنزويلا لتصبح أول أم تتوج بهذا اللقب.

هذه العارضة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تتمتع بشخصية قوية وحضور ساحر، أثبتت أن الأمومة لا تتعارض مع تحقيق الأحلام.

جيا تشي، ملكة جمال الصين



جيا تشي، الرياضية الصينية الشابة، أثبتت أن الجمال يمكن أن يترافق مع اللياقة البدنية والعزيمة، بعد فوزها بلقب ملكة جمال الصين، واجهت بعض التحديات في المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون بسبب مشكلات في التأشيرة، ورغم ذلك، تمكنت من التأهل للمسابقة وتثبت للعالم موهبتها وجمالها.

أنديرا أمبيوت، ملكة جمال فرنسا



أنديرا أمبيوت، العارضة الفرنسية ذات الأصول الهندية، تمكنت من الفوز بلقب ملكة جمال فرنسا، فهي تتمتع بجمال ساحر وذكاء شديد.

بيا ثيسن، ملكة جمال الكون ألمانيا



كما توجت الشابة الألمانية بيا ثيسن بلقب ملكة جمال الكون في ألمانيا، متفوقة على 14 متسابقة أخرى، هذه الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تجمع بين جمالها الطبيعي وثقافتها الواسعة، تمكنت من خطف الأنظار وإقناع لجنة التحكيم بقدراتها.

تتميز بيا بثقافة واسعة، فهي تجيد ثلاث لغات هي الألمانية والإسبانية والإنجليزية، فضلا عن جمالها، فهي تمتلك مهارات متنوعة، كما كما تعمل كمدربة يوجا.

كريستيانا كاتسيري، ملكة جمال الكون اليونان



"بفوزها المتتالي بلقب ملكة جمال اليونان ومشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، أصبحت كريستيانا سفيرة لليونان في العالم، إنها تمثل الوجه الحضاري لبلادها، وتُسهم في تعزيز صورتها الإيجابية على الساحة الدولية.

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