15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته

حرص النجم السنغالي ساديو ماني، على الاحتفال رفقة عائلته بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

وحقق المنتخب السنغالي فوزا هاما أمس الأحد، على حساب المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة هدف دون مقابل، ليحصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه.

وظهر ماني رفقة زوجته وابنته، عقب نهاية المباراة مباشرة وهو يلتقط مجموعة من الصور رفقة زوجته وابنته، من داخل الممر المؤدي لغرف الملابس بالاستاد.

ورفع منتخب أسود التيرانجا عدد ألقابه في بطولة كأس أمم أفريقيا إلى لقبين، حيث توج باللقب من قبل في مرة واحدة عام 2021.

ويذكر أن منتخب السنغال، كان قد توج باللقب الأول له في كأس أمم أفريقيا عام 2021، بعدما حقق الفوز على منتخب مصر في النهائي بركلات الترجيح.

