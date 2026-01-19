مباريات الأمس
15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته

كتب - يوسف محمد:

04:24 ص 19/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (1)
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (5)
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (3)
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (4)
  • عرض 19 صورة
    ماني وعائلته (2)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني وزوجته
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني وزوجته عائشة
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني وزوجته
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (1)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (4)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (5)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (2)
  • عرض 19 صورة
    ساديو ماني (3)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (6)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (1)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (7)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (4)
  • عرض 19 صورة
    حفل زفاف ماني (3)

حرص النجم السنغالي ساديو ماني، على الاحتفال رفقة عائلته بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

وحقق المنتخب السنغالي فوزا هاما أمس الأحد، على حساب المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة هدف دون مقابل، ليحصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه.

وظهر ماني رفقة زوجته وابنته، عقب نهاية المباراة مباشرة وهو يلتقط مجموعة من الصور رفقة زوجته وابنته، من داخل الممر المؤدي لغرف الملابس بالاستاد.

ورفع منتخب أسود التيرانجا عدد ألقابه في بطولة كأس أمم أفريقيا إلى لقبين، حيث توج باللقب من قبل في مرة واحدة عام 2021.

ويذكر أن منتخب السنغال، كان قد توج باللقب الأول له في كأس أمم أفريقيا عام 2021، بعدما حقق الفوز على منتخب مصر في النهائي بركلات الترجيح.

أول قرار من رئيس السنغال بعد تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2025

احتفالات الجزائر بفوز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية

ماني وعائلته زوجة ساديو ماني نهائي أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال

